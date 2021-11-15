Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. - BALIKESİR

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 466. Sokakta bulunan metruk evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahallenin duman altında kalması ve yan evlere sıçramasından korkarak panik yaşayan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika

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