Üye Girişi
Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

15.11.2021 09:11
Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk evde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 466. Sokakta bulunan metruk evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahallenin duman altında kalması ve yan evlere sıçramasından korkarak panik yaşayan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor 08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti 08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti
Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu doğum gününde öpücüklere boğdu 08:08 Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu doğum gününde öpücüklere boğdu Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var 07:59 Merakla beklenen AK Parti MKYK toplantısının gündeminde asgari ücret var 07:51 "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti 23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 23:04 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

Son Dakika Haberleri
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti
08:15 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
08:07 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
07:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift, görüntüleri "Aile" olarak adlandırdıkları gruba atmış
07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı
07:50 "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur
07:48 HDP'li vekilden Diyarbakır'da skandal çağrı: Çözüm Öcalan
Son Dakika: Ankara Başsavcılığı, icra takip dosyalarında rüşvet soruşturmasında 33 kişi için gözaltı kararı verdi Son Dakika: Ankara Başsavcılığı, icra takip dosyalarında rüşvet soruşturmasında 33 kişi için gözaltı kararı verdi         
09:03
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu         
08:16
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler         
08:01
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
HDP'li vekilden Diyarbakır'da skandal çağrı: Çözüm Öcalan HDP'li vekilden Diyarbakır'da skandal çağrı: Çözüm Öcalan         
07:49
Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
23:50
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!         
20:31
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 09:15:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Metruk evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement