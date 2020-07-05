Son dakika haberi... Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

- Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevsimlik işçilerin içerisinde bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Metin Kırmızı idaresindeki 03 YB 984 plakalı Tofaş marka otomobil ile ana yoldan U dönüşü yapmak isteyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 FP 828 plakalı İveco marka kamyon çarpıştı. Kazada sürücü otomobil sürücüsü Metin Kırımızı ile otomobil içerisinde bulunan Suphi Şahin, Yaşar Şahin ve Türkan Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına yaralılardan Suphi Şahin, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan otomobil içerisinde bulunan kişilerin Sivas'ta mevsimlik işçi olarak çalıştıkları ve memleketleri Şanlıurfa'ya gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.