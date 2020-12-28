Son dakika haberi: Meyve yüklü kamyon takla attı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan meyve yüklü kamyonun, takla atarak yol kenarına savrulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyitgazi ilçesindeki semt pazarından dönen Tayfun Ateş yönetimindeki 26 ZD 063 plakalı meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Ateş ile yanındaki henüz kimliği tespit edilemeyen Afganistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti. Kamyonda bulunan Abdullah Erbaş ve Hakan Doruk ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı.Kazada kamyondaki meyve yükü çevreye saçılırken, ölen 2 kişinin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.