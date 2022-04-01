Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü

01.04.2022 12:09
Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Iğdır Merkez Asri Mezarlığında tinerciler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Iğdır Merkez Asri Mezarlığında tinerciler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta yangın çıktı. Tinercilerin çıkardığı iddia edilen yangını göre vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında bazı mezar taşlarının yandığı, bazılarının ise zarar gördüğü öğrenildi. - IĞDIR

Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü

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Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Karabekir, Iğdır Merkez, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Mezarlıktaki yangın söndürüldü - Son Dakika


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