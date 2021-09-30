Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."
30.09.2021 19:44
Edinilen son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.
MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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