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Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir." - Son Dakika

Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."

30.09.2021 19:44
Son dakika haberi | MGK Bildirisi:

Edinilen son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.

MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MGK Bildirisi: 'İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MGK Bildirisi: "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir." - Son Dakika
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