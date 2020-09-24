Son dakika haberi | MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen...
Gelen son dakika haberlerine göre MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.
MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi
Kurul, Terör, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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