MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi

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"Herkese izin var, Taylan'a yok" diyen Terim'den Marcao itirafı: Çok teklif var ama rakamlar düşük