MHP Akçakoca İlçe Başkanı Mustafa Özensel, yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Akçakoca Belediyesi nikah salonunda düzenlenen kongrede mevcut başkan Mustafa Özensel tek aday olarak gösterildi.

Olağan kurulun açılış konuşmasını yapan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, son dönemlerde ülkede yaşanan olumlu gelişmelere değinerek şöyle konuştu:

" Karadeniz'de bulunan doğal gaz herkesi çok sevindirdi. Enerjideki fiyatlarda yaşanacak düşüşlerle beraber bir çok sektörde de iş artışı olacağını düşünüyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Ülkemizi her gün sıkıştırmaya çalışan dış güçler ve iç işbirlikçilerin oyunları bitmek tükenmek bilmeden devam ediyor. Türk milleti bu sıkıntıların üstesinden gelecektir. Olağan genel kurulumuz hayırlara vesile olsun."

İlçe Başkanı Mustafa Özensel, katılımcılara teşekkür ederek "Partimize leke getirmedik. Menfaat sağlayacak girişimlerde bulunmadık. Arkadaşlarımla sıkı çalıştık ve başarılı bir dönem geçirdik." dedi.

Konuşmaların ardından üyeler sosyal mesafe kuralına uyarak oy kullandı.

Tek aday olarak seçime giren Özensel yeniden başkan seçildi.