Son dakika haberi... MHP Balıkesir İl Başkanlığı'ndan CHP'ye eleştiri - Son Dakika

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Adliyesi'ne gelerek terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Taylan Kulaçoğlu davasına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nu eleştirdi. MHP İl Başkanı Yüksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'yı da Kaftancıoğlu'nun yanında olmasından dolayı eleştirerek, "Amaçları halkı kin ve nefrete teşvik etmek iddiasıyla yargılanan sanıklara destek olmak olan bu heyetin; temsil ettikleri kirli ve bölücü zihniyeti kutlu tarihiyle dimdik ayakta duran Balıkesir'imize bulaştırmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

"Bölücülüğe destek veren Kaftancıoğlu"

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Balıkesir Adliyesi'nde görülen davaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişiye destek vermesini eleştirdi. Yüksel, "Atatürk demez, kendi ifadesi ile kendisinde Atatürk'ü bulmaz, kadın haklarından bahseder 'en azından bir kadın olarak' yönetimi altındaki ilçe teşkilatlarında gerçekleşen kadın tacizlerine ses çıkartmaz, PYD'ye terör örgütü demez, PKK'lı Sara kod Sakine Cansız'a sahip çıkar, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganını militarist bulur ama MLKP'li terörist Hasan Ocak'a 'komutana bin selam' diyerek methiyeler düzer, yalan suikast iddialarıyla ortalığı karıştırır, asker polis katillerine kucak açar sonra da sözde ordu savunuculuğu yapar. Milli menfaatlerin değil, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının değil, kökü dışarıda TESEV'in, TÜSES'in, 10 Aralık Hareketinin menfaatleri doğrultusunda onların talimatlarıyla hareket eder. Bölücülüğe yeşil ışık yapıp elinden gelen desteği veren bu şahsın adını merak ettiniz değil mi? Söyleyelim; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu" dedi.

"Anayasa'dan rahatsız olan Tanrıkulu"

Yüksel, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "'İnsan hakları' mavalları kapsamında PKK terörünü ve teröristi överken Cumhuriyet'e kafa tutan bu melun terör örgütünü sahiplenen, tescilli kodu TR 705 ile yabancı istihbarat servislerine angaje olduğu gerçeği açık kaynak bilgilerine düşen ve bu bilgiyi kendisi dahi yalanlamayan, vatan müdafaasında vatan hainlerini etkisizLEŞtirmek için kullanılan Milli SİHA'lara PKK lehine eleştiriler getiren, Türklük kavramından, Anayasa'da yer almasından rahatsız olan bu kişiyi merak ettiniz değil mi? CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu."

"CHP İl Başkanı Sarı da onlarla birlikte"

"Bir de bu kişilerin yanında; etliye sütlüye karışmayan, sadece boş hamasetle siyaset yapmaya çalışan, boynu bükük Balıkesir CHP İl Başkanı Serkan Sarı. Bugün, Balıkesir Adliyesinde görülen bir davanın çıkışında objektiflere yansıyan bir fotoğrafın bize anlattıklarının özetidir yukarıda ifade ettiklerimiz" diyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Peki; bu kişilerin bir araya gelmesine neden olan davanın sanıklarına yöneltilen iddia neydi? 'Sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek.' CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın ev sahipliğinde bir araya gelen, amaçları halkı kin ve nefrete teşvik etmek iddiasıyla yargılanan sanıklara destek olmak olan bu heyetin; temsil ettikleri kirli ve bölücü zihniyeti kutlu tarihiyle dimdik ayakta duran Balıkesir'imize bulaştırmalarına izin vermeyeceğiz. Hele hele, bunu gözlerden uzak, kamuoyunun dikkatinden kaçıracak şekilde yapmalarına, asla imkan vermeyeceğiz."

"Balıkesir Türk düşmanı fikirlerin yurdu değildir"

Yüksel, açıklamasının devamında "Balıkesir, CHP İl Başkanı Serkan Sarı'nın yardakçılık yaptığı bölücü, teslimiyetçi, Türk düşmanı fikirlerin değil, temeli Türk Kahramanlığı ve yüksek Türk Kültürü ile atılmış Türk Cumhuriyeti'nin vatanıdır. Gazi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Askere düşmanlık, düşmana askerliktir' ifadesini Atatürk'ü kendisine katmayanların anlaması mümkün değildir. Ancak; şanlı tarihiyle Türk Milletinin ve Türk Devletinin mevcudiyetinin temeli olan Türk Ordusuna dil uzatma gafletinde bulunan şer odaklarının Türk Milletine katacağı hiçbir şey olmadığı da gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

"CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir"

MHP İl Başkanı Yüksel, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 01.12.2020 günü TBMM Grup Toplantısında dile getirdiği ifadesiyle 'CHP Türkiye'ye cephe almış bir siyaset ayıbıdır; bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP ile sorunumuz sorunlu politikalarıyla ilgili. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür; CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk Ordumuzun satılmış görünen yeri neresidir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür" dedi.

"Balıkesir vatan, devlet ve millet sevdalılarının otağıdır"

Balıkesir'in; ulusal güvenlik sorunlarından kurtulmak için elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen vatan, devlet ve millet sevdalılarının otağı, varlık mücadelesinde yakılan Kuvayi Milliye ateşlerinin ocağı olduğunu ifade eden Yüksel, "Türk varlığı devam ettiği sürece yanan bu ateşler sönmeyecek, hainleri, işbirlikçileri, bölücüleri cehennem ateşi gibi yakmaya, Türk Milletinin ve Türk Devletinin istikbalini aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR