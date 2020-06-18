MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, belediyenin yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı Sekmen'e teşekkür etti.

Aydın, Erzurum halkına hizmet etmenin çok özel bir anlam ve önem taşıdığını ifade ederek, "Erzurum'a hizmet ediyor olmanın övüncünü, kıvancını, ayrıcalık ve sevincini yaşadığına yürekten inandığımız değerli başkanımıza teşekkürü bizler de üzerimize borç biliyoruz. Şahsını, çok değerli ekibini ve büyükşehir belediyemizin tüm çalışanlarını gayretlerinden dolayı kutluyoruz." dedi.

Sekmen de, belediye olarak Kovid-19 salgını sürecini tüm ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de nasıl ki çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştiyse, Erzurum özelinde de aynı performans sergilendi. Bütün imkanlarımızı salgınla mücadele için seferber ettik. Başlatmış olduğumuz hizmet seferberliğimizi de sürdürüyoruz. İlçelerimiz ve bağlı tüm mahallelerimizde halkımızın belediye hizmetleri noktasındaki tüm ihtiyaçlarını gidermeye yönelik adımlar atıyor, büyük bir aşk ve heyecanla çalışıyoruz."