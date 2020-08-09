Son dakika haberi! MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Samsun'da ilçe kongresine katıldı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Onlar ne derse desin, Cumhur İttifakı ülkemiz üzerinde hesap yapanların oyunlarını bozmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı'nın kurucusu aziz Türk milletidir." dedi.

Samsun'da partisinin İlkadım İlçesi 5. Olağan Kongresi'ne katılan Durmaz, burada yaptığı konuşmada, Türk-İslam ülküsüyle hareket eden, sürekli kendini yenileyen MHP'nin, yarım asrı geride bırakmış Türk siyasetinin çınarı olmuş bir parti olduğunu söyledi.

Milliyetçi ülkücü hareket olarak sorun üreten değil, sorun çözen bir anlayışla siyaset yaptıklarını ifade eden Durmaz, geçmişten bugüne kadar siyasi kriz anlarında hep düğümü çözen, krizlerin büyümesini önleyen parti olduklarını vurguladı.

"Kimse, Milliyetçi Hareket Partisini, milli üniter devlet yapımıza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize hasım çevrelerle yan yana görmemiştir, göremeyecektir." diyen Durmaz, herkesin siyasetini, açık ve şeffaf bir şekilde milletten saklamadan yapması gerektiğini dile getirdi.

Milletin değerlerinden uzak olanların Ayasofya'nın ibadete açılmasından bile rahatsızlık duyduğunu söyleyen Durmaz, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın açılması rahatsız etmiş, Yunan siyasetçilerle aynı paralele düşürmüştür.

Bunlar Libya'da Hafterci, Suriye'de Esadcı,

Pensilvanya'da FETÖ'cü, Kandil'de PKK'lı olmuş, bir kere bile Türk milletinin ve devletinin yanında olamamışlardır.

YPG'ye terör örgütü diyemeyenler ile sırtını YPG'ye dayayanlar yan yana gelmiştir. Bunlar, bozuk bant gibi tekrar ettikleri birkaç cümle ile Cumhur İttifakı'nı hedef almakla vakit geçirirler. Bu arada, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kötüye gitsin diye adeta el ovuşturmaları da gözlerden kaçmamaktadır. Onlar ne derse desin, Cumhur İttifakı ülkemiz üzerinde hesap yapanların oyunlarını bozmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı'nın kurucusu aziz Türk milletidir."