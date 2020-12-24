Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz." - Son Dakika

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz."
24.12.2020 15:21
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz."
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