Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla...
Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sınır ötesinde Pençe- Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin'e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:46 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla... - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı