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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı - Son Dakika

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

08.01.2022 22:41
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

Son dakika gündem haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad şehri sınırındaki Gültepe Hudut Karakolu mıntıkasında, terör örgütü PKK/ YPG tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının, bir askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesiyle yüreklere ateş düştüğünü bildirdi.

Bu hunhar ve hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim Teğmen Murat Alyakut'a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır."

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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Mevla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı - Son Dakika
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