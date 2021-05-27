Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız.

Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz. Kahraman ülkücü şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız."

(iHA)