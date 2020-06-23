Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması

Son dakika politika haberine göre MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu sene yaşanan zirai don olayı sebebiyle kiraz rekoltesinde yüzde 40-45 verim düşüklüğü olduğunu belirterek, "Don olayları da acil şekilde TARSİM kapsamına alınmalıdır.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bu sene yaşanan zirai don olayı sebebiyle kiraz rekoltesinde yüzde 40-45 verim düşüklüğü olduğunu belirterek, "Don olayları da acil şekilde TARSİM kapsamına alınmalıdır." dedi.

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Taytak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerlere ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Taytak, tarım ve hayvancılığın Afyonkarahisar'ın en önemli geçim kaynaklarından olduğuna işaret ederek, Sultandağı İlçesi'nin dünyaca ünlü kirazının iki yıl önce "Tadiki" markasını aldığını anımsattı.

Bölgede yılda ortalama 30 bin ton kiraz yetiştirildiğini anlatan Taytak, bu ürünün yüzde 60'ının yurt dışına gönderildiğini ve ülkenin kiraz ihracatına büyük katkı sağlandığını belirtti.

Çiftçilerin, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Taytak, şunları kaydetti:

"Bu sene yaşanan zirai don olayı sebebiyle kiraz rekoltesinde yüzde 40-45 verim düşüklüğü olmuştur. Bu yıl da kiraz üreticimiz, kirazını maliyetinin altında vermek durumunda kalmıştır. Geçen senelerde yaşanan sel felaketleri ve bu sene yaşanan don olayları çiftçimizin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu kayıpları giderebilmek için ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürüne, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlaması gereken Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile ilgili şikayetler giderilmeli, üreticilerimizin istekleri doğrultusunda daha çok risk çeşidi ve teminat kapsamı poliçeye dahil edilmelidir. Don olayları da acil şekilde TARSİM kapsamına alınmalıdır. Sadece meyveyi kapsayan TARSİM'in aynı zamanda tüm ülkemizde yetişen, sebze, buğday, arpa, haşhaş, ayçiçeği, biber, patates ve çavdar gibi ürünleri de kapsam altına alması gerekmektedir."

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) yaşanan problemlerin halen tam olarak giderilmediğine de değinen Taytak, ÇKS belgesi alamayan çiftçilerin TARSİM'e başvurmadıkları için zararlarını gideremediklerini söyledi.

Taytak, çiftçinin üretmekten vazgeçmesiyle dışa bağımlılığın artacağına dikkati çekerek, üreticilerin borçlarının ertelenmesi, desteklerinin artırılmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

Tarım Sigortaları Havuzu, Milletvekili, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... MHP'li Taytak'tan kiraz üreticilerine destek talebi Açıklaması - Son Dakika

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