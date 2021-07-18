Son dakika haberi... Michigan eyaletinde karbonmonoksitten zehirlendiği tahmin edilen 3 kişi öldü, 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde, kaldıkları karavanda karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi tedavi altına alındı.

Lenawee Bölge Şerifi Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Woodstock Township'te folk müzik festivali için kurulan kamp alanında karavanda kalanların telefonlara cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.

Polis, karavanda kalanlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Zehirlendiği tahmin edilen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın karavana yakın bir jeneratörden kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Soruşturma sürdürülüyor.