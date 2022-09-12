Son dakika haberi! MİDİBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ; KAZA KAMERADA

EDİRNE'de yolcu minibüsünün kavşaktan dönerken çarptığı Filiz Tığlı(44), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.A.'nın gözaltına alındığı kaza, midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, sabah saatlerinde Abrurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 22 M 0055 plakalı yolcu midibüsü kavşaktan dönmek isterken, çalıştığı iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Filiz Tığlı'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tığlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüs sürücüsü A.A., gözaltına alınırken, Tığlı'nın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan kaza, yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına da yansıdı. Midibüsün kavşağa geldiği sırada yaya olarak gelen Filiz Tığlı'nın karşıya geçmek istediği, bu sırada midibüsün çarpıp bir süre ilerlediği görüldü.