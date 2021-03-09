Son dakika haberi... Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haber: MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edilği adliyede tutuklandı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bir adreste uyuşturcu madde ticareti yapıldığını saptayan polis, operasyon için harekete geçti. Adrese yapılan baskında, 1 kilo 620 gram çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



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