Son dakika haberi | "Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi | "Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz"

25.01.2021 16:52
Son dakika haberi |

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte ne demişler devlete 'Devlet Baba' demişler. Şimdi bizler de Cumhur ittifakı olarak hamd olsun bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz. Kardeşlerim biz sizin hizmetçiniziz" dedi.

Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere Elazığ'a geldi. Uçakla Elazığ Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la helikoptere geçerek, kentte yapılan çalışmaları yaklaşık yarım saat havadan inceledi. Erdoğan ardından merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde deprem konutları teslim töreni alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bekleyen vatandaşlara otobüs üzerinden açıklamada bulundu.

"Elazığ'ın saygıdeğer insanları, gakkoşlar sizleri böyle anlamlı bir günde en kalbi duygularla selamlıyorum" diyerek sözüne başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim 1 yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Zira burada gözyaşı vardı. Burada binalarımız depremle birlikte yıkılmıştı. Sağolsun tüm bakan arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler ve burada kurumlarımızla beraber bir taraftan depremle binaların altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya gayret ettiler. Sizler ağlıyordunuz. Acaba benim yavrum çıkacak mı diye bekliyordunuz" diye konuştu.

"BİZ SİZİN HİZMETÇİNİZİZ"

"Biz size söz verdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik 'Dedik ki evelallah biz bunların çok daha iyisini yapacağız. Yıkılan bu binalar yapılır, ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imanı tavır ortaya koydunuz ki, bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. Arkadaşlarımız gerek İçişleri Bakanım Süleyman Soylu bey, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanım Murat Kurum bey, gerek şu anda başkan yardımcım olarak görev yapan Fuat bey, valimiz, belediye başkanımız, tüm milletvekillerimiz hep birlikte bu işin takibini yaptılar. Çalıştılar. Koşturdular. Şimdi şurayı gördüğüm zaman Allah'ıma hamd ediyorum. ya Rabbi diyorum şu anda gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Şimdi şu binaları gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim 3+1 dediler ve dua ediyorlar. Hamd olsun. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle şurada oturdukları dairelerle onlara bir mutlu imkan hazırlamak bizim görevimiz değil mi? Bizim görevimiz. Devlet yük değildir, devlet yük alır yük. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte ne demişler devlete 'Devlet Baba' demişler. Şimdi bizler de Cumhur ittifakı olarak hamd olsun bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz. Kardeşlerim biz sizin hizmetçiniziz. Biz Elazığ'a şehir hastanesini de yaptık mı, yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o o geceyi nasıl atlatırdık. Hamdolsun bununla birlikte bütün operasyonlar çok süratli oldu seri oldu. Okullarımızla her şeyimizle hizmetinizdeyiz. Bundan sonra yapacağımız çok işimiz var biliyoruz. 6 ay sonra geri kalanı da bitireceğiz. Hepsi bitmiş olacak. Kardeşlerim benim sizlerden bir isteğim var. Bir olacağız, iyi olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için bizim Rabiamız var. Ne diyoruz, Tek millet, Tek bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet. Bu yola böyle yürüyeceğiz. Ayrılık yok. Gayrılık yok. Makam mevki için değil, birbirimizi Allah için seveceğiz. Şimdi buradan 3 ayrı noktaya bağlanacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, il protokol üyeleri, milletvekilleri ve ilgili kurum müdürler de eşlik etti.

(Halil İbrahim Varlı - Hamdin Kılıç/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu yola devam ediyoruz' - Son Dakika


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