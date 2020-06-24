Son dakika haberi: "Milletimizin kurban emanetini, en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" ile ilgili 81 il müftüsüyle istişare toplantısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" ile ilgili 81 il müftüsüyle istişare toplantısı yaptı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda, "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'yla ilgili yapılan hazırlıklar değerlendirildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Milletimizin kurban emanetini en güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında büyük bir gayret içerisinde olacağız" dedi.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan tüm kuruluşların denetleme görevinin önceki yıl kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildiğini hatırlatan Erbaş, "İnsanımızın kurban emanetinin yerine ulaştırılması önemli. Bu konuya neden bu kadar önem veriyoruz, çünkü bu bir emanettir ve daha önceki yıllarda istismar edildiğini biliyoruz. Bu vebalin altında kalmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Erbaş, geçen yıl Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde, dünyanın 149 ülkesinde 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'nı yerine getirdiklerini dile getirerek, gayretleri için il müftülerine ve din görevlilerine teşekkür etti.

Başkanlık Merkez Binası'nda online olarak gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen, Başkanlığın üst düzey yöneticileri, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.

(İHA)