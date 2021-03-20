Son dakika haberi... Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin Azerbaycan, Filistin, KKTC, Kazakistan ve Kırgızistan ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmaların yürürlüğe girmesine ve onaylanmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nisan 2018'de KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü"nde, iki ülke arasında afet ve acil durumlar için iş birliği hedefleniyor.

Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" ile Türkiye ve KKTC arasında iş birliği amaçlanıyor.

Nisan 2020'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke arasında medya ilişkilerinin geliştirilmesi ve "Ortak Medya Platformu" oluşturulması planlanıyor.

Nisan 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin, Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşması" ile de iki ülkenin dostluk ve iş birliğinin kültürel anlamda da geliştirilmesi düşünülüyor.

Ocak 2020'de Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devletinin mutabık kaldığı Ortak Komite Kararları sonucunda ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında ek olarak bulunan Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin 2 Sayılı protokollerin tadilini onaylayan karar yayımlandı.

Eylül 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşması" kapsamında uzun süreli askeri iş birliği hedefleniyor.

Eylül 2018'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşması"nın onaylanmasıyla iki ülke arasında iş birliği amaçlanıyor.