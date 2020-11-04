Son dakika haber... Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan sanıklar ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haber... Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan sanıklar ilk kez hakim karşısında

04.11.2020 17:43
Son dakika haber... Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan sanıklar ilk kez hakim karşısında, System.String[]

Son dakika haberleri... KADIKÖY'de ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

KADIKÖY'de ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı, "Sanıklar basit yaralama suçundan yargılanmalarına rağmen hala tutuklular. Bu suç başkasına karşı işlenseydi kesinlikle tutuklu kalmazlardı" dedi. Müşteki avukatı da sanık avukatının savunmasını kabul etmediğini belirterek, "Bunun en iyi yakın örneği yakın zamanda aynı suçtan tutuklanmış bulunan Halil Sezai'dir" şeklinde beyanda bulundu.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömür Canpolat, Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

"ARKADAŞIMA VURDUĞU İÇİN MÜŞTEKİYE MÜDAHALE ETTİM"Tutuklu sanık Ömür Can Polat savunmasında müştekiyi tanımadığını ve olayın müştekinin milletvekili sıfatı nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürerek "Müşteki önümüzde bir arkadaşıyla yürüyordu, ben yol vermesini istedim. Bu aşamaya kadar müştekinin yüzünü hiç görmedim. Biz yol isteyince müşteki 'Sen kim oluyorsun da benle muhatap oluyorsun' tarzında bir şey söyledi. Biz de kendisine 'Beyefendi sakin olun, yol verin geçelim' dedik. Ancak müşteki yol vermediği gibi bize hakaret etti. Ayrıca yanımda bulunan Çağrı Hasan Çalışkan'a vurdu. Arkadaşıma vurduğu için müştekiye müdahale ettim ancak müştekiye kesinlikle hakaretlerde bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLERTutuklu sanık Çağrı Hasan Çalışkan ise beyanında yol verme tartışması yüzünden müştekinin kendilerine hakaret ettiğini, aralarında arbede çıktığını, olaydan sonraki günde haberler aracılığıyla müştekinin milletvekili olduğunu öğrendiğini iddia etti. Sanık Çalışkan tahliyesini ve beraatini talep etti. Tutuklu sanık Çağlar Baş da savunmasında yol verme tartışmasından müşteki ile aralarında arbede çıktığını, müşteki yere düşünce olay yerinden uzaklaştıklarını ve müştekiye herhangi bir hakarette bulunmadıklarını söyledi. Sanık Baş da tahliyesini ve beraatini istedi. "BU SUÇ BAŞKASINA KARŞI İŞLENSEYDİ KESİNLİKLE TUTUKLU KALMAZLARDI"Sanık avukatlarından İbrahim Alper Kahraman söz alarak, "Sanıklar eşitlik ilkesine göre yargılanmaktadır. Sanıklar basit yaralama suçundan yargılanmalarına rağmen hala tutuklular. Karşısındaki kişinin kamu görevlisi olduğunu bilme ihtimalleri yoktur. Gece o saatte müşteki kamu görevi mi ifa etmekteydi? Bu suç başkasına karşı işlenseydi kesinlikle tutuklu kalmazlardı" şeklinde beyanda bulundu.

DURUŞMADA HALİL SEZAİ ÖRNEĞİ VERİLDİBunun üzerine söz alan müşteki avukatı İsmail Demirci ise "Öncelikle sanıkların üzerine atılı suçtan tutuklanmalarının tek sebebi müvekkilimizin milletvekili sıfatı olduğuna dair savunmayı kabul etmiyoruz. Bunun en iyi yakın örneği yakın zamanda aynı suçtan tutuklanmış bulunan Halil Sezai'dir" dedi. Avukat Demirci, sanıkların planlı bir şekilde müvekkilini darp ettiklerini, olay günü hiçbir sanığın evine gitmediğini ifade ederek sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİDuruşma savcısı sanıkların tahliye taleplerinin reddedilmesine, gelecek celse de tanıkların dinlenmesine karar verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, gelecek celse tanıkların dinlenmesine ve müşteki Barış Atay'ın duruşmaya çağırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi(TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na 31 Ağustos'ta saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ömür Can Polat hakkında "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş'ın da "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.


- İstanbul

Barış Atay Mengüllü, Milletvekili, Kadıköy, Hakim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milletvekili Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla tutuklanan sanıklar ilk kez hakim karşısında - Son Dakika


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