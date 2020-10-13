Son dakika haberi! Milletvekili Çalık: "Seçim 2023 yılında yapılacak" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Seçim 2023 yılında yapılacak. Milletimiz 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, partisinin Kale ilçe teşkilatı ziyaretinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim Pazar günü Malatya'daki il kongresine katılarak teşkilata sesleneceğini, sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi miting alanında hazırlıklar yapılacağını kaydetti.

"İnandığın Yolda Yürü" temasıyla kongrelerini sürdüren AK Parti'de Olağan Büyük Kongre'nin 2021 yılında yapılacağını ifade eden Çalık, "O kadrolarla ilçe, il ve genel merkez yöneticilerimizle 2023 sürecine gideceğiz. 2023 seçimleri için hepimizin hummalı bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrılarına ise "O uluslararası güçlere inat, 'Maraş'ı bile tanımayan Kemal Kılıçdaroğlu'na inat, Joe Biden'ın ittifaklarına inat bizler yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçim 2023 yılında yapılacak. Milletimiz 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek." değerlendirmesinde bulundu.