Son dakika haberi: Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı

22.09.2022 10:50
Son dakika haberi: Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı

Son dakika haberi... AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon'da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon'da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı Tüneli mevkisinde meydana geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 RB 7788 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Otomobil kendi etrafında dönerek, kaldırıma çarparak durdu. Kazada sürücü ile Milletvekili Cora ve danışmanı Tayfun Yurtsever, hafif yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Cora ve ekibi, gelen başka araçla bölgeden ayrıldı. Kaza yapan otomobil de çekici ile götürüldü.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı - Son Dakika
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