AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı - Son Dakika

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ocaklı kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ordu'dan Ankara'ya giden AK Parti Ordu Milletvekili Ahmet Yediyıldız yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Feyyaz Tekel idaresindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada milletvekili Yediyıldız ve yanındaki oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan milletvekili Yediyıldız ve oğlu, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Yediyıldız ve oğlu, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Milletvekili Yediyıldız'ın omuriliğinde kırık ve ezik olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.