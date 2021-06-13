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Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu

13.06.2021 11:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli atletin polislik hayali gerçek oldu Milli atlet Nagihan Karadere polis olma hayaline rap klipinde kavuştu Milli atlet ve eski 'Survivor' yarışmacısı Nagihan Karadere'nin polis olma hayali, oynadığı klipte gerçek oldu.

Milli atletin polislik hayali gerçek oldu

Milli atlet Nagihan Karadere polis olma hayaline rap klipinde kavuştu

İSTANBUL - Milli atlet ve eski 'Survivor' yarışmacısı Nagihan Karadere'nin polis olma hayali, oynadığı klipte gerçek oldu. Genç rapçi Eren Elbir'in klibinde rol gereği polis olan Karadere, suçluları yakalayarak hapishaneye götürüyor.

400 metre engelli branşında 56 saniye altında koşan ilk ve tek kadın atlet olma ünvanına sahip Milli atlet ve eski 'Survivor' yarışmacısı Nagihan Karadere "Kardeşlerim Köşede" isimli rap şarkısının klibinde oynadı. Klipte polis memurunu canlandıran Karadere rol gereği suçluları kovalayarak cezaevine götürdü. Karadere'nin milli atlet olması nedeniyle klipteki hareketli sahnelere kolay uyum sağladığı görüldü.

"Polisliği erenin klipinde yaşamak nasip oldu"

Eren Elbir'in oyandığı klipte polis olarak yere almaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Nagihan Karadere'nin, "Bana uyan rolü klip yönetmenimiz Enes Bilal Taşçı ile sözlerini dinledim ve bu klipte kesinlikle oynamalıyım dedim. Bana uyan bir polis rolü olduğunu düşündüm. Hayatımız koşturmak ile geçti polis olmayı çok istiyordum ama kısmet olmadı. Sülalede çok fazla polis vardı, ben de milli atlet oldum. Polisliği Eren'in klipinde yaşamak nasip oldu. Üniformayı giyince kendime ayrı bir güç ve kuvvet geldiğini hissettim. Mizaç olarak sert gözüktüğüm için rol bana çok iyi bir şekilde uyduğunu düşünüyorum. İleriki dönemlerde film ve dizi için polislik rolü olabilir, kendimi yetiştirip oyunculukta yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin uyuşturucuya bulaşmasını istemiyorum"

Genç rapçi Eren Elbir ise, "Klipte yasadışı yaşayan birisinin yaşadıklarını ve düştüğü durumu anlatmak istedim. Gençlerin hep bir uyuşturucu maddeye özendiklerini görüyorum. Bunun yanlış bir özenti olduğunu ve sonunda hapishaneye düştüklerini göstermeye çalıştım. Nagihan abla senaryo gereği beni polis olarak tutukluyor. Sözleri ve şarkının yapılış tarzı madde kullanan gençlerinde dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak. Gençlerin uyuşturucuya bulaşmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu
Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu
Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu
Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu

Nagihan Karadere, Survivor, Polis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Milli atletin polislik hayali gerçek oldu - Son Dakika


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