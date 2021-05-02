Son dakika haberi... Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'da "Ritam Cup" turnuvasında 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı
02.05.2021 22:53
Son dakika spor haberi... Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Ritmik Cimnastik "Ritam Cup"ta 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Milli cimnastikçi Kamelya Tuncel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Ritmik Cimnastik "Ritam Cup"ta 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası "Ritam Cup"ta ay-yıldızlı sporcu Kamelya Tuncel top ve çember aletlerinde gümüş, kurdele aleti ve genel tasnifte bronz madalya elde etti.
Cimnastik Federasyonu milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Inter taraftarları şampiyonluk sonrası koronavirüs kurallarını hiçe sayarak meydanlarda kutlama yaptı Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü Aslan'ın zirve inadı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti