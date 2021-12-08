Milli Eğitim Bakanı Özer, "Birlikten Sevgi Doğar" temalı resim sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için sürekli çalışıyor, aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla, Temel Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Genel Müdürlüklerine bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Birlikten Sevgi Doğar" temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmada Türkiye birincisi Antalya Manavgat Bilim Sanat Merkezi Öğrencisi Alya Doğan oldu. Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ikinciliğe, Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney üçüncülüğe layık görüldü.

Türkiye genelinde ve illerde dereceye giren öğrencilerin eserleri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez binası fuaye katında sergilendi. Serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Törende, görme engelli öğrenci Alper Dede'nin keman dinletisinin ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

"Kendileri küçük, yürekleri büyük öğrencilerimizi kutluyorum"

Milli Eğitim Bakanı Özer, dereceye giren resimlerden birinde okulun kalp şeklinde tasvir edildiğine dikkati çekerek, "Okul, sevginin olduğu, hiçbir ayrımın olmadığı, toplumdaki tüm farklılıkların eşitlendiği bir mekan olarak resmedilmiş." dedi.

Öğrencilerle sohbet eden Özer, dereceye giren eserleri odasının duvarına asmak istediğini söyledi. Bir öğrenci, okulunun evlerine uzak olduğunu ve öğle arasında eve gidip gelmekte zorlandıklarını belirterek yemek salonu ihtiyacını Bakan Özer'e iletti. Özer, okula bir yemekhane ve öğrencilerin el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler kurma sözü verdi.

Ödül takdiminin ardından konuşma yapan Özer, "Buradaki öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz değil. Engelli olmayan öğrenciler, engelli öğrencilerimizin eğitim sistemine nasıl katılmaları gerektiği, onların önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir örnek oluşturdu. Ben, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Özer, "Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar, sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil Yükseköğretim Kurulumuz da, özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için sürekli çalışıyor, aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmıyoruz. Büyük emek var. Emek veren herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.