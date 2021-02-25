Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (2)

25.02.2021 15:55
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de A Haber canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün Çorum'da öğretmenlerle birlikte aşı olduklarını anlatan Selçuk, aşılama çalışmasının belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

Özellikle aşının köy okullarından başlaması konusunda bir planlama olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Dün Çorum'da öğretmenlerimizle birlikte aşı olduk. Tabii bu, aşıyı başlatmakla ilgili bir süreçti, aşılar sağlık kurumlarımızda gerçekleşecek doğal olarak. Bir randevu sistemi söz konusu. Öncelikle köy okulları ve benzeri okullardaki öğretmenlerimizden başlama konusunda bir planlama var. Sağlık Bakanlığı aşının tedarik planlaması doğrultusunda öğretmen aşılarının da planlamasını yapıyor. Biz resmi ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimizin tüm bilgilerini yaklaşık 2-3 hafta önce Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onlar da gereken düzenlemeleri yaptılar. Bunun bir parçası olarak ben de öğretmenlerle birlikte aşımı oldum."

Bakan Selçuk, "Sadece öğretmenler mi aşı olacak okullarda ?" sorusu üzerine, okullarda ders veren veya çalışan herkesin belirlenen planlama doğrultusunda aşı olacağını bildirdi.

Okulların açılmasına yönelik bilgiler veren Selçuk, özellikle açılan köy okullarında devam oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu vurguladı.

Katılımın yüksekliğinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Selçuk, köy okullarında eğitim imkanlarının gelişmesini çok önemsediklerini söyledi.

Bakan Selçuk, ilkokullarda yönetimin büyük bir kısmını okullara bıraktıklarını, Bilim Kurulu'nun oluşturduğu standartlarla birlikte her okulun kendine özgü imkan ve koşulları değerlendirerek pandemiye yönelik önlemleri alacağını belirtti.

"Okullarda temizliğe büyük önem veriyoruz"

Okullarda temizliğe büyük önem verdiklerini anlatan Selçuk, bu kapsamda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kılavuzu hazırladıklarını anlattı.

Bu kılavuzda bir eğitim mekanının ne şekilde düzenleneceği, hangi önlemlerin alınacağının ayrıntılı şekilde yer aldığını ifade eden Selçuk, okulların ekipler tarafından denetlendiğini, risk değerlendirmesi yapıldığını, eksikliğin tespit edilmesi durumunda, bu eksikliğin hızla giderildiğini söyledi.

Meslek liselerinin salgın döneminde yaptığı inanılmaz atağın, kendilerini çok rahatlattığını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:

"Yani biz temizlik malzemesi nereden gelecek, sıra, masa nereden gelecek, dezenfekten ve ateş ölçer ihtiyacını nasıl halledeceğiz diye geçmişte düşünürken, artık ihracata başlayan kurumlarımız var. Burada yaşasın meslek lisesi diyecek bir noktaya geldik. Çünkü kendi ihtiyaçlarının çok ötesinde ülkenin ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Bizim depolarımız dolu, hiç bir okulumuzun bir ihtiyacı yok, olan varsa derhal hazırlar göndeririz."

"Her öğrenciye 14 kitaptan oluşan bir paket hazırladık"

Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanması için farklı imkanlar sunduklarını belirtti.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için özel kanal oluşturduklarını bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bir defa iki ayrı kanalımız var, 8. sınıflar ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Orada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders anlatıyor, soru çözümü yapıyor. Bu sadece onlar için kanal. Ayrıca hafta içinde başka öğretmenlerimiz aynı dersi veriyor televizyonda. Ayrıca kendi öğretmenleri de aynı dersi veriyor. Video kütüphanemizde benzer derslerin filmini, videosunu izleyebilirler. Bakın 4 yaptı. Ayrıca soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayıp çözemediği soruda yardım isteyebiliyor. Ayrıca yüz yüze eğitim, geçen sene ağustos ayından itibaren, destekleme yetiştirme kurslarımız var. 1 milyon civarında öğrenci okula gidip geliyor. Küçük gruplar halinde çalışıyor, tüm standartlara uyuyorlar. Sınava kadar gelip gidecekler. Biz öğrencilere sadece evinde televizyon, internet ve dijital platformla bırakmıyoruz. Ayrıca her öğrenciye 14 kitaptan oluşan bir paket hazırladık. Sınava girecek öğrencilere bu kitapları takdim edeceğiz."

(Sürecek)

Ziya Selçuk, Edirne, Selçuk, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, A Haber canlı yayınında konuştu: (2) - Son Dakika


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