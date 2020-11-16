Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren öğretmenlerimiz, sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı" - Son Dakika

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren öğretmenlerimiz, sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı"

"Okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik"

"Uzaktan eğitimlerimizi 1 milyon 917 bin kişinin başvurusuna açtık"

"Salgın sürecinde sadece siz değil, ailenizin tamamı, çocuklarınız bile bizlere destek verdiler"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk" dedi.

Mesleki Çalışma Dönemi açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı. Aileler, öğrenciler okulların açılması için bize, şahsıma sayısız mesaj attılar ve talep ilettiler. Evet, Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden vardık. Çok sıklıkla ifade ediyorum, öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iştir. Siz bu zorlu işi omuzladınız" ifadelerine yer verdi.

"Evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren öğretmenlerimiz sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı"

TRT EBA kanalarının yayın hayatına salgın bitse de devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, "Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerimiz sizlerin çabasına tüm Türkiye şapka çıkardı. Yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda, hem kendilerini, hem çocuklarımızı hem de eğitim yaklaşımımızı korumak gayretinde olan, bir yandan sınıftaki öğrencilerine ders anlatıp bir yandan derslere evlerinden katılan öğrencilerimize kameradan göz kırpan tüm meslektaşlarıma, çocuklarımıza sahip çıktığınız ve eğitimin itibarını koruduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim araçlarımızı o kadar etkin kullandınız ki, EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Canlı derslere düzenli katılan ve çocuklarımızı EBA'ya yönlendiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik"

Salgın sürecinde denetlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik sayesinde; çocuklar için okulların güvenilir olduğunu gösterebildiklerine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Bir teşekkür de okullarımızdaki Covid-19 ekiplerinde gönüllü çalışan meslektaşlarımıza olsun. Eğitimin güvenle ve sağlıkla devam etmesi için çok çaba gösterdiniz, sağ olun. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Çok şükür ki desteğinizle, 'çocuğumu bu dönemde okula göndermem' diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde seksenin üzerine çıktı. Var olun. İnternete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasın, adil şekilde eğitim alsın diye EBA destek noktaları ve mobil destek araçlarını hizmete sunduk, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimize bilgisayar ve tablet sağladık. EBA destek noktalarında çocuklarımızın yanında yine öğretmenlerimiz vardı, tabletleri çocuklara ulaştırırken yine öğretmenlerimiz vardı. Köy köy gezip öğrencilerine kitap, çalışma kağıdı ulaştıran öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Uzaktan eğitimlerimizi 1 milyon 917 bin kişinin başvurusuna açtık"

Uzaktan eğitim süreci için öğretmenlerin hiç çekinmeden gelişime ve değişime destek olduğunun altını çizen Selçuk, "Çocuklarımız ve geleceğimiz için değişime ve gelişime açık oldunuz. Bu anlamda sizlerin kendinizi geliştirme yönündeki çabası bizler için de en önemli motivasyon kaynağı oldu. Sizler bu sürece kısa sürede adapte oldunuz, çevrim içi eğitimler yoluyla hem mesleki ve bireysel anlamda kendinizi geliştirdiniz, hem de teknolojik yetkinliğinizi artırdınız. Bakanlık olarak, sizlerin eğitimini desteklemek amacıyla eğitim tarihimizin en büyük uzaktan eğitim programını başlattık. Hazırladığımız ulusal ve uluslararası akredite sertifikalı programlar ile sizlerin kişisel, mesleki ve teknolojik olarak ilgi ve ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri almanız için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu süreçte yüz yüze eğitimden çok daha fazla sayıda öğretmenimizin başvuru yapmasını ve sertifika almasını sağladık. Uzaktan eğitimlerimizi 1 milyon 917 bin kişinin başvurusuna açtık. Tüm bu çabaların karşılığını ve güzel yansımalarını gerek yüz yüze gerekse online derslerimizde gördük" ifadelerini kullandı.

"Salgın sürecinde sadece siz değil, ailenizin tamamı, çocuklarınız bile bizlere destek verdiler"

Salgın sürecinde uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin evlerinden eğitimler verdiğini hatırlatan Selçuk, bu süreçte ailelerinin de onlara çok destek olduğunu belirterek, "Sürecin tamamı büyük bir çaba gerektiriyordu. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz arasındaki uyum, öğretmenlerimiz arasındaki iş birliği, sağduyu, azim ve gayret bizim için süreci çok kolaylaştırdı. Bugün Türkiye'nin salgın sürecinde eğitimde sağladığı başarı dünyanın takdirini topluyor. Bu takdir sizedir, teşekkür hepinizedir. Unutmadan bir teşekkür de ailelerinize olsun isterim, çünkü özellikle canlı derslerde sizlere çok yardımcı oldular. Salgın sürecinde sadece siz değil, ailenizin tamamı, çocuklarınız bile bizlere destek verdiler. Lütfen kendilerine teşekkürlerimi ve selamlarımı iletin" dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasının sonunda yaklaşan 24 Kasım dolayısıyla öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladı.