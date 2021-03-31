Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki'yi kabul etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki ile bir araya geldi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Büyükelçi Maki'yi Bakanlık'ta kabul etti.

Görüşmede, Maki'nin, Kovid-19 dolayısıyla eğitimde yeni bir sayfa açtıklarını anlattığını belirten Selçuk, iki ülkenin uzaktan eğitim sistemleri ve uygulamalarıyla ilgili deneyimlerinin paylaşıldığını bildirdi.