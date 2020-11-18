Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."
18.11.2020 19:33
Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.' - Son Dakika
Son Dakika Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene