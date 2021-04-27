Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ile Piyade Er Mustafa Çalım için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekat'ında şehit olan kahramanlarımız Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ile Piyade Er Mustafa Çalım'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.