Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Afetten etkilenen yurttaşlarımıza okul pansiyonlarımızı ve öğretmenevlerimizin kapılarını açtık. Arama çalışmalarından iyi haberler alma duasıyla yaraları birlikte saracağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Rize'de sel ve heyelan afetinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. - Son Dakika