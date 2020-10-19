Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Salgın dönemi) Bu dönemde ne yapabiliriz sualini sorduğumuzda, büyük bir fırsatı da yakalamış olduk" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen salonunda düzenlenen "Okul yöneticilerinin uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi programı tanıtım toplantısı"na katıldı. (2)

"Salgın dönemi bizim için aslında eğitimin bir fırsatı da oldu. Yani sadece kriz olarak algılamak yerine 'acaba bu dönemde ne yapabiliriz?' sualini sorduğumuzda, salgın döneminde büyük bir fırsatı da yakalamış olduk"

"UNİCEF'e teşekkür ediyorum. Her zaman bizim çalışmalarımızın destekçisi oldular. Bu destekleri de hem bu sene hem önümüzdeki yıl devam edecek"

"Bu tür çalışmaları yapmak damlaya damlaya, belirli bir, suyun iz bırakması gibi, emin olun kısa ve orta vadede sistemde çok büyük bir davranışsal değişime de hizmet edecek"