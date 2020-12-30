Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 14:51

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tevfik İleri Salonu'nda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ederken, karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askeri gösteren "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren Bakan Selçuk, spor kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Bakan Selçuk'un yaşam kategorisindeki tercihi ise Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğrafı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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