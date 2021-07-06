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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti

06.07.2021 11:28
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti, System.String[]

Son dakika politika haberi: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ağırladı. Şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk'un, Şahin'le yaptığı görüşmede, Gazi şehre eğitim kapsamında kazandırılan projeler masaya yatırıldı. Selçuk, Gaziantep'in birçok kente göre daha çok yol kat ettiğini belirterek, "Gaziantep eğitimde oluşturduğu ışıkla yalnızca kendi insanını değil, Türkiye'yi ve dünyayı aydınlatacak. Gaziantep'te bir medeniyet çekirdeği çıkabilir" dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Selçuk'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin "Eğitim Dostu Kent" mottosundan hareketle kentte başlattığı seferberlik hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, yerel belediyecilikte gelinen noktada Gaziantep'in birçok şehirden önde olduğunu ifade ederek, "Gaziantep eğitimde oluşturduğu ışıkla yalnızca kendi insanını değil, Türkiye'yi ve dünyayı aydınlatacak. Gaziantep'te bir medeniyet çekirdeği çıkabilir. Bizim eğitim meselemiz evrensel bir davadır. Burada yapılan bu hizmetlerden dolayı da şükran duygularıyla doluyum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep, insanı çok boyutlu olarak ele alan bir şehir"

Ziyarette açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gaziantep, şehrin gereklilikleri çerçevesinde insanı çok boyutlu olarak ele alan bir şehirdir. Buna gözlerimle şahit olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Medeniyetlerin toplumların genelde iki aşaması olur. Bunların birincisi inşaat aşamasıdır. Bu bölümde temel ihtiyaçlar giderilir, betona yatırım yapılır. İkinci aşamada ise inşa yer alır. Burada somuttan soyuta geçiş söz konusudur. Bir toplum eğer bütçesinin önemli bir oranını ikinci bölüme ayırıyorsa inşa toplumudur. Eğer hala betona yatırım yapıyorsa da henüz inşaat meselesi bitmemiştir. İnşaat meselesi bitmeden de inşa aşamasına gelinmez. İnşa aşamasına gelinmediğinde de medeniyetin çekirdeği asla oluşamaz. Çünkü medeniyetin çekirdeği kültürün bütün alanlarıyla buluşmasıyla ortaya çıkar. Sadece belirli bir alanda oluşan bir gelişmeyle nedeniyle çekirdeği son halini kazanmaz. Yaşam sahnesinin her alanında kültürün ve sanatın bir şekilde yeşermesi lazım. İnşaat aşamasında toplumlar projelerini daha çok giderayak yaparlar. Hatalar yaparlar. Ardından geri dönüşler olur. İnşa aşamasında sondan başa yatırım yaparlar. Yani en sonunu hayal ettikleri şeye ulaşırlar. Hayallerinden geri geri gelirler. Sondan başa bu yolda o şehrin hayallerindeki ismi ve cismi bir şekilde ortaya çıkar ve şehir artık bir kimlik inşası noktasında yol almaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Eğitim meselesi evrensel bir davadır"

"Gaziantep birçok şehre göre daha fazla yol almış durumdadır" diyen Bakan Selçuk, "Eğitim meselesini evrensel bir mesele olarak görmek gerekiyor. Milliden evrensele gidiş için bu şarttır. Türkiye bilime ve eğitime yönelik emeğini ciddi bir şekilde sürdürürse büyük bir şans elde etmiş olur. Dijital dünyaya yönelik entegrasyon da buna bağlıdır. Eğitim adına yaptığımız her işi bilimle sorgulamamız lazım. Gaziantep eğitimde oluşturduğu ışıkla yalnızca kendi insanını değil, Türkiye'yi ve dünyayı aydınlatacak. Gaziantep'te bir medeniyet çekirdeği çıkabilir. Bizim eğitim meselemiz evrensel bir davadır. Burada yapılan bu hizmetlerden dolayı da şükran duygularıyla doluyum" dedi.

"Artık, biz eğitim ve bilim şehriyiz"

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şimdiye kadar ne talep ettiysek yerine getirildi. Bugün toplumun içine çıktığımız zaman derslik başına öğrenci sayımızla ve öğretmen sayımızla bütün fiziki alanlarda çok ciddi bir iyileşme yaşandı. Biz artık söylemimizi değiştirdik. Kendimizi anlatırken daha önce sanayi, kültür ve gastronomi şehri olduğumuzu dile getiriyorduk. Artık biz eğitim ve bilim şehriyiz demeye başladık. Bu bizim açımızdan çok önemli. Yeni nesil belediyecilikte de genel sekreterimiz ve başkan vekillerimizin her birinin ayrı bir alanı mevcut. Biri mimar, biri hukukçu, biri mühendis ve bir diğeri de çocuk doktoru. Sağlık, imar, hukukla birlikte çoklu bakışı masaya koyuyoruz. Hep birlikte şehirle ilgili neler yapılabilir konusunda istişareye yatıyoruz" dedi.

"Belediyecilik cinsiyet değil, ehliyet meselesidir"

Şahin konuşmasının devamında büyükşehire bağlı daire başkanlıklarının görev ve yetkilerine ayrı ayrı dikkati çekerek kadın daire başkanlarının şehirde yapılan hizmet yönüyle önemli iş alanlarında yer aldığını belirterek, "Belediyecilik, cinsiyet değil, ehliyet meselesidir. Belediye bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı adında iki yeni bölüm kurduk. Türkiye'de bu iki daire başkanlığıyla da bir ilke imza attık. Zihin kodları ve gönül kodlarını entegre edecek aktiviteler, etkinlikler ve programlar yapıyoruz. Ekonomiyi ekolojiye dönüştürme amaçlı çalışmalarımızda da önemli yollar kat ettik. OECD Şampiyon Belediye Başkanları arasında bulunmamıza öncülük eden anlayışlardan birisi de bu oldu. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin argümanlarını eksiksiz şekilde çalıştık. OECD'deki şampiyon belediyelere baktığımızda genelde başkentler bulunuyor. Ama Türkiye'de bu unvanı Gaziantep kazandı. Çünkü küresel ölçekte kullanılan dilin güncelliğine göre hareket ettik. Dünyanın ve zamanın bize getirdiklerine paralel hareket ettik. Bugün Gaziantep'te uluslararası dille bir model oluşturuldu. Bütçenin çok önemli bir kısmını eğitime ayırdık. Beşeri sermayeye inanıyoruz. Gaziantep'te bulunan sitelerin tamamını kreşlerle donattık. Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen açığını kapattı. Gördüğünüz gibi Gaziantep'te büyük bir iş birliği var. Bu o kadar önemli bir şey ki. Yaz okulu süresince bu kreşler çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin'in konuşmasının ardından Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, GASMEK ve okul öncesi eğitimi için yapılan çalışmaları kısaca özerken Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, çocuk kütüphaneleri, dene-yap atölyeleri, şehir tiyatroları, çocuklara yönelik el işi atölyeleri hakkında bilgi verdi. Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da spor tesisleri ve telafi sürecinde yapılacakları aktardı.

Bakan Selçuk, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ve Panoroma Müzesi'ni gezdi

Bakan Selçuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yaptığı ziyaret öncesi, 2 Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ne gitti. Burada çocuk kütüphanesi, yarı olimpik havuz, paten ve kaykay kullanılan alanlar başta olmak üzere bölge içerisindeki diğer tesislerde incelemelerde bulundu. Sonrasında çocuklarla bir araya gelen Bakan Selçuk ve Başkan Şahin, hikaye dinletisine katıldı, spor aktivitesinde bulundu.

Millet Bahçesi ziyaretinin ardından diğer örneklerinin aksine tek bir anı değil, uzun bir sürecin canlandırıldığı Panaroma Müzesi'ne giden Bakan Selçuk, ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasından oluşan kahramanlıklarla dolu eşsiz müzeyi büyük bir ilgiyle dolaştı. Ayrıca Selçuk, müzede yer verilen direnişin kahramanlarından Tüfekçi Yusuf, Dr. Mecit Barlas, İncizade Hüseyin, Yıldırım Kamil, Nalbant Hasan Çavuş ve Araptarlı Ali gibi onlarcasının savaşta kullandığı eşyalar hakkında bilgi aldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti

Fatma Şahin, Ziya Selçuk, Gaziantep, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'i makamında ziyaret etti - Son Dakika


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