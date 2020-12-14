Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan anaokullarında yüz yüze eğitim kararı! - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

(İHA)