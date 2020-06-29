Son dakika haberi: Milli Elektrikli tren testleri Bakan Varank ile Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Sakarya'da TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanarak üretimi tamamlanan trenin fabrika testleri Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Törende konuşan TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, "Bugün demiryolu sektörümüzün bayram günüdür, bayramınız kutlu olsun" dedi.



Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran'da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren'in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.



TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan trenin fabrika testleri başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu olmak üzere; TÜVASAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, TCDD Genel Müdürü Sayın Ali İhsan Uygun ve çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşti.



Milli trenin tanıtım filmi ile başlayan programın açılış konuşmasını TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan yaptı. Kocaarslan, "Biz yapamayız, bize yaptırmazlar denilen o yanlış ve hatalı düşünce yapısı maalesef ülkemizde bütün sektörlerde vardı. Bizim demir yolu sektörümüzde de bize bunları söylediler. Biz bu hatalı düşünce yapısının zincirlerini kırdık, TÜVASAŞ olarak verilen görevi başarıyla tamamladık. Bugün demir yolu sektörümüzün bayram günüdür, bayramınız kutlu olsun. TÜVASAŞ hem kendisi hem de ülkemiz için demir yolu sektöründe bir çağı kapatarak yeni bir çağ açmıştır. Trenimiz testlere hazır haldedir. Bize imkansız yapamazsınız dediler, bizde yapılana kadar her şeyin imkansız olacağını söyledik. Bize akıl verdiler, bizi eleştirdiler, çamur attılar ve bizde yapamayanlar çamur atar, az bilenler akıl verir ama bilenler işi yapar dedik, TÜVASAŞ olarak bu işi bildiğimizi söyledik ve yaptık. Tarihinde devrim niteliğindedir bu tren seti. 2021 yılında da diğer hızlı trenimiz raylarımıza inecektir" dedi.



Daha sonrasında konuşan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Bu tarihi güne tanıklık etmenini heyecanındayım. Türkiye, bulunduğu coğrafyada demir yolu standartlarını belirleyen yerini almıştır. TCDD ailesi olarak desteğinizden aldığımız güçle Türkiye için en iyi ve güzeli yapma kararlılığıyla hizmet çıtamızı yükseltiyoruz. Lider marka olabilmek için yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ulaştırma Bakanımıza ve 2003'ten bu yana altın çağı yaşatan Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyorum. 164 yıllık en önemli hedeflerimizden biri olan elektrikli trende emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA