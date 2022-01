MİLLİ KAYAKÇI ASLI NEMUTLU, ÖLÜMÜNÜN10'UNCU YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

Erzurum'da kayak yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 18 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 10'ncu yılında mezarı başında anıldı.

Erzurum'da 9 yıl önce kayak yaptığı sırada pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybeden İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Aslı Nemutlu'nun ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Aslı'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Ardından anmaya gelenlere lokma ikram edildi.

ASLI'YI RUHUMUZDA YAŞATIYORUZ

Aslı Nemutlu'nun çocukluk arkadaşı Melis Piroğlu, Aslı'yı kaybettiğimizde çok küçüktük. Aslı ölünce biz de yıkıldık. Bizler için tarif edilmez bir acıydı. Aslı'yı ruhumuzda yaşatıyoruz. O bizim kar tanemiz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Aslı'yı her yıl anıyoruz her yıl buradayız dedi. Can Küçükanıt ise 17 yaşında gencecik bir arkadaşımızı kaybettik. Ancak Aslı'yı böyle günlerde anmaya çalışıyoruz. Aslı benim ilk arkadaşım. Çocuk olduğumuz için yaşadıklarımızı pek hatırlamıyorum. Ama onunla güzel bir çocukluk geçirdik diye konuştu.