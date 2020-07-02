Son dakika haberi: "Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi" kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: "Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi" kitabının tanıtımı yapıldı

Son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, geçen yıl gerçekleştirilen Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşan kitabın tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, geçen yıl gerçekleştirilen Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden oluşan kitabın tanıtımı yapıldı.

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Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğu yıllarda "Kocaeli şehir markası" çalışmalarını yapmak üzere emsal şehirlere gittiklerini, oralarda neler yapıldığını incelediklerini anlattı.

"Tespitlerimizde gördük ki şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna, müziğine dair çalışmalar yapılmamış, bunlara ilişkin eserler verilmemişse o şehirde bir marka çalışması yapılması imkansız oluyor." diyen Büyükakın, şehre dair çalışmalar, o şehrin tüm dokularını işlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere düşünceler geliştiğini ifade etti.

Başta Sakarya ve Kocaeli üniversiteleri olmak üzere diğer üniversitelerin katkılarıyla "Kurucu babalar" üzerinden, aynı zamanda da geçmişini bilen nesil yetiştirme hedefiyle çalışmalara başladıklarını vurgulayan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Fatma Seher Hanım da kahramanlarımızdan birisi, onun adını biliyoruz ama adını bilmediğimiz pek çok kahraman var. Bu sempozyumda onun adı geçiyor ama adına sempozyum yapılmayan bir çok kahraman var. Adını bildiklerimiz, bilmediklerimiz var. Bu cennet vatanı bize armağan ettikleri için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun tüm silah arkadaşları, ondan evvel ve ondan sonra, hala bu toprağa gözünü kırpmadan düşen vatan evlatlarımızı, erkeklerimizi, kadınlarımızı saygıyla hürmetle şükranla anmak istiyorum. Ne yaparsak yapalım onlara borcumuzu ödeyemeyeceğimizi biliyoruz ama onları bu vesileyle anmak, onların ismini unutturmamak, bizlere borcumuzu bir nebze olsun yerine getirme fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Bu ruhu, bu memlekette sonuna kadar yaşatacak bir başarıyı hep birlikte gösteririz. O ruh yaşadığı müddetçe bu memleket ilelebet payidar olacaktır."

Sempozyum düzenleme kurulu adına konuşan Prof. Dr. Haluk Selvi ise Kocaeli'nin tarihini, kültürünü inşa etmenin bir ihtiyaçtan doğduğuna işaret ederek "Yola çıkarken gayemiz ve amacımız, geleceğe ışık tutmak ve bir arada yaşama kültürünü bu şehirde inşa etmekti. Bize ne mutlu ki beraber yola çıktığımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın aramızda ve bu kültür sempozyumlarının tamamının düzenlenmesinde destek verdi. Açıkçası akademi ile büyükşehir belediyesinin bir arada, uyum içinde çalışmasının güzel bir örneği." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda çeşitli üniversitelerden, kamu kurum kuruluşlarından, uluslararası akademik çevrelerden 205 akademisyenin katılımıyla sunulan 156 bildiriden oluşan kitap tanıtıldı.

Daha sonra, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nca hazırlanan "Kara Fatma" adlı oyun sahnelendi.

Süleyman Demirel, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: 'Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi' kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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