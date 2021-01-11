Son dakika haberi... Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı
11.01.2021 14:01
Son dakika haber: Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.
Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.
Cebesoy'un vefatının 53. yılı dolayısıyla Alifuatpaşa Mahallesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programın ardından İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua sonrası, Geyve Kaymakamı Mustafa Mutlu, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, gaziler ve vatandaşlar kabre karanfil bıraktı.
Protokol üyeleri daha sonra Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi'ni gezdiler.
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