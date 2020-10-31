Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İzmir'deki depremle ilgili açıklama
31.10.2020 12:03
Son dakika haber... MSB Hulusi Akar: "İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
MSB Hulusi Akar: " İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları gibi Milli Savunma Bakanlığımız da İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır. Başta depremden etkilenen İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun."
-İHA-
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