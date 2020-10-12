Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. - Son Dakika

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor.
12.10.2020 13:33
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: " Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var."
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