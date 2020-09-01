Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush'u karşılaması
Selamlaşma ve askeri tören
Bakanlar Akar ve Namroush'un basın için poz vermesi
Heyetler arası görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:23 - Kaynak: AA
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