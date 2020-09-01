Heyetler arası görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

Bakanlar Akar ve Namroush'un basın için poz vermesi

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile bir araya geldi - Son Dakika

G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar"

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu