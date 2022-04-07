Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Akar, görüşmede, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirtti.