Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

07.04.2022 19:45
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Akar, görüşmede, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirtti.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde tahliye... Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde tahliye... Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU

Rusya Federasyonu, Hulusi Akar, Rusya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Son Dakika
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