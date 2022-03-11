Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

11.03.2022 20:43
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar, can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemini vurguladı.

Akar, ayrıca Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirtti.

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Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika


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