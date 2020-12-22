Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK 'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'nı takip etti. - Son Dakika

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