Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti. - Son Dakika

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.
22.12.2020 16:45
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda "Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı"nı takip etti.
Milli, TSK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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