Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmalarının imkanı yok." - ANKARA