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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi? - Son Dakika

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?

28.12.2021 16:25

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te Zenica'ya da gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te Zenica'ya da gitti. Burada EUFOR Görev Gücü TSK İrtibat ve İzleme Timi Evini ziyaret eden Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi. Ziyaretin ardından Bakan Akar, 25 sene önce görev yaptığı kentte destek olduğu ailelerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Zenica Doboj Kantonu Meclis Başkanı tarafından Bakan Akar'a 'Fahri Vatandaşlık Belgesi' takdim edildi.

Gösterilen samimi ev sahipliği ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, 'Bosna Hersek, Zenica bizim için çok önemli. Burada çok önemli ve anlamlı günler yaşadık' diye konuştu. Geçmişte Zenica'da önemli çalışmalar yaptıklarını, bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Bakan Akar, ' Türkiye, Bosna Hersek ile ilgili konularda son derece duyarlı. 1995'te ateşkes imzalanır imzalanmaz burada sosyal hayatın gelişmesi, günlük hayatın kolaylaşması için hep beraber istekli olarak ve yoğun şekilde çalışarak büyük gayret gösterdik' dedi.

'BİZİM İÇİN BOSNA HERSEK BİR BÜTÜNDÜR'

'Bizim için Bosna Hersek bir bütündür' diyen Bakan Akar, bu bütünlüğün devamının sağlanmasının önemine değindi. Ülkede çok köklü geleneklerin bulunduğunu belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

'Bunların sürdürülmesi herkes için faydalı. Ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası yok. Türkiye bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek ile çok yakından ilgileniyor. Savunma ve güvenlik, savunma sanayi konuları dahil üzerimize düşen ne varsa o yönde ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz Bosna Hersek ile ilgileniyoruz. Sizin mutluluğunuz, güvenliğiniz bizi gerçekten ilgilendiriyor. Dileğimiz, Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlük içinde gelişimini sürdürmesi. Bosna Hersek halkı bir bütün halinde mutlu yaşamaya layık. Geçmişte yaşanan ciddi sıkıntıların ardından rahat ve huzur içinde yaşamak hakkınız. Bunun için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.'

Bakan Akar daha sonra Zenica Türk Parkı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, Bosna Hersek Türk Tugay Komutanlığınca 1999 yılında yapılan Türk Çeşmesi ile 2014 yılında kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında diktiği ağacın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi?

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Hulusi Akar, Milli, Türk, TSK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Zenica'dan 'Fahri Vatandaşlık Belgesi? - Son Dakika
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